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Piala Dunia 2026: Meksiko Terbang Tinggi, Siapa yang Akan Menyusul?

Piala Dunia 2026: Meksiko Terbang Tinggi, Siapa yang Akan Menyusul?
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Meksiko tampil sempurna pada dua laga awal fase grup Piala Dunia 2026. Foto: AFP/ULISES RUIZ.

jpnn.com - Meksiko tampil sempurna dalam laga laga fase grup Piala Dunia 2026.

El Tri resmi mengamankan tiket ke fase gugur setelah menyapu bersih dua pertandingan dengan kemenangan.

Terbaru, Meksiko menundukkan Korea dengan skor tipis 1-0 dalam laga Grup A yang berlangsung di Estadio Guadalajara, Jumat (19/6/2026) pagi WIB.

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Satu-satunya gol dalam pertandingan tersebut tercipta pada menit ke-50 melalui aksi Luis Romo.

Gol itu lahir setelah terjadi kesalahan koordinasi di lini belakang Korea yang dimanfaatkan dengan baik oleh pemain  Guadalajara itu.

Tambahan tiga poin ini mempertegas dominasi Meksiko di Grup A.

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Sebelumnya, skuad asuhan Javier Aguirre membuka turnamen dengan kemenangan meyakinkan 2-0 atas Afrika Selatan.

Hasil itu menempatkan Meksiko kukuh di puncak klasemen Grup A dengan koleksi enam poin. Obed Vargas dan kolega juga menjadi tim pertama yang lulus ke babak 32 besar.

Meksiko tampil sempurna dalam laga laga fase grup Piala Dunia 2026. Simak selengkapnya di sini.

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