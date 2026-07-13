Piala Dunia 2026 Memasuki Babak Para Juara
jpnn.com - Tak ada lagi ruang bagi tim kejutan di Piala Dunia 2026.
Babak semifinal sepenuhnya dikuasai negara-negara dengan tradisi juara.
Empat tiket semifinal kini menjadi milik Argentina, Inggris, Prancis, dan Spanyol. Keempat negara tersebut sama-sama memiliki sejarah sebagai kampiun Piala Dunia.
Argentina memiliki tiga trofi Piala Dunia yang didapat pada edisi 1978, 1986, 2022. Sementara itu, Prancis dua kali menjadi Juara Dunia (1998, 2018).
Adapun Spanyol (2008) dan Inggris (1966) sama-sama mengoleksi satu mahkota Piala Dunia.
Perjalanan ke Semifinal Piala Dunia 2026
Prancis membuka langkah dengan menyingkirkan Maroko melalui kemenangan 2-0. Spanyol kemudian mengatasi Belgia 2-1, sementara Inggris mengamankan tiket semifinal seusai menaklukkan Norwegia, juga dengan skor 2-1.
Argentina menjadi tim terakhir yang memastikan tempat di empat besar. Sang juara bertahan mengalahkan Swiss 3-1 lewat babak perpanjangan waktu.
Hasil tersebut membuat peluang lahirnya juara dunia baru resmi tertutup.
Tak ada lagi ruang bagi tim kejutan di Piala Dunia 2026. Babak semifinal sepenuhnya dikuasai negara-negara dengan tradisi juara.
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