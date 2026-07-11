menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Sepak Bola » Piala Dunia 2026: Mengapa Luis de la Fuente Sangat Yakin Spanyol Singkirkan Prancis?

Piala Dunia 2026: Mengapa Luis de la Fuente Sangat Yakin Spanyol Singkirkan Prancis?

Piala Dunia 2026: Mengapa Luis de la Fuente Sangat Yakin Spanyol Singkirkan Prancis?
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Para pemain Timnas Spanyol sedang berbincang dalam pertandingan melawan Belgia di perempat final Piala Dunia 2026. Foto: X/SeFutbol.

jpnn.com - Semifinal Piala Dunia 2026 akan mempertemukan dua raksasa Eropa, Spanyol dan Prancis.

Menjelang duel bergengsi tersebut, Pelatih Spanyol Luis de la Fuente optimistis timnya memiliki kapasitas untuk mengalahkan Les Bleus.

Menurut sang entrenador, Spanyol memiliki kualitas yang cukup untuk mengatasi perlawanan Kylian Mbappe dan kawan-kawan.

Baca Juga:

"Kami percaya mempunyai kemampuan untuk mengalahkan Prancis. Sekarang tugas kami adalah bekerja keras agar keyakinan itu bisa menjadi kenyataan," ucapnya.

Juru taktik berusia 65 tahun itu menilai rasa percaya diri tersebut bukan muncul tanpa alasan. Spanyol memiliki pengalaman positif saat menghadapi Prancis dalam beberapa pertemuan terakhir.

Tim Matador berhasil menumbangkan Les Bleus pada semifinal Euro 2024 dengan skor 2-1. Setahun berselang, Spanyol kembali menang dramatis 5-4 pada semifinal UEFA Nations League 2025.

Baca Juga:

Sementara itu, kemenangan terakhir Prancis atas Spanyol terjadi pada final UEFA Nations League 2021. Saat itu Les Bleus mengamankan kemenangan 2-1.

"Kami pernah menjadi tim yang mampu mengalahkan mereka dalam dua kesempatan," tambahnya.

Semifinal Piala Dunia 2026 akan mempertemukan dua raksasa Eropa, Spanyol dan Prancis.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI