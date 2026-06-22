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Piala Dunia 2026: Mesir Akhirnya Memecahkan Kebuntuan Berusia 92 Tahun

Piala Dunia 2026: Mesir Akhirnya Memecahkan Kebuntuan Berusia 92 Tahun
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Mesir meraih kemenangan perdana di ajang Piala Dunia. Foto: REUTERS/Albert Gea.

jpnn.com - Piala Dunia 2026 menghadirkan salah satu momen paling bersejarah bagi sepak bola Mesir.

Kemenangan 3-1 atas Selandia Baru bukan hanya menjaga asa The Pharaohs di turnamen, tetapi juga mengakhiri penantian yang berlangsung selama beberapa generasi.

Bagi banyak pendukung Mesir, hasil tersebut terasa jauh lebih besar daripada sekadar tambahan tiga poin di klasemen Grup F.

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Pasalnya, ini menjadi kemenangan pertama yang didapat Mesir pada ajang empat tahunan itu.

Catatan itu terdengar mengejutkan mengingat Mesir bukanlah pendatang baru di Piala Dunia.

Mesir bahkan tercatat sebagai wakil Afrika pertama yang berhasil tampil di putaran final Piala Dunia pada edisi 1934.

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Namun, perjalanan mereka kala itu berlangsung singkat karena langsung tersingkir setelah kalah dari Hungaria pada laga pertama.

Sesudah penampilan bersejarah itu, Mesir sempat menghilang sangat lama dari panggung Piala Dunia. Kesempatan berikutnya baru datang pada Piala Dunia 1990 di Italia.

Piala Dunia 2026 menghadirkan salah satu momen paling bersejarah bagi sepak bola Mesir. Ada kutukan yang berhenti.

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