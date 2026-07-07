Piala Dunia 2026: Mikel Merino Punya Kebiasaan Aneh, Portugal Jadi Korban Terbaru
jpnn.com - Keputusan Pelatih Timnas Spanyol Luis de la Fuente memainkan Mikel Merino dari bangku cadangan kembali terbukti jitu.
Gelandang Arsenal itu sekali lagi membayar penuh kepercayaan pelatih dengan gol yang membawa Spanyol melanjutkan perjalanan di Piala Dunia 2026.
Merino menjadi aktor utama kemenangan La Roja atas Portugal pada babak 16 besar yang digelar di Dallas Stadium, Selasa (7/7/2026) dini hari WIB.
Ketika pertandingan tampak akan memasuki babak tambahan waktu, pemain berusia 30 tahun itu muncul tanpa banyak sentuhan.
Umpan terobosan Ferran Torres langsung diselesaikan Merino menjadi gol pada masa injury time.
Gol itu bukan kali pertama Merino tampil sebagai pembeda dalam pertandingan besar.
Pada EURO 2024, eks pemain Real Sociedad itu juga pernah menjadi penentu kemenangan La Roja ketika menghadapi Jerman di babak perempat final.
Sundulannya pada menit ke-119 kala itu menghindarkan Spanyol dari adu penalti dan membuka jalan menuju tangga juara.
Keputusan Pelatih Timnas Spanyol Luis de la Fuente memainkan Mikel Merino dari bangku cadangan kembali terbukti jitu.
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