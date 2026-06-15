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Piala Dunia 2026: Nagelsmann Tak Menyangka Curacao Bisa Membobol Jerman

Piala Dunia 2026: Nagelsmann Tak Menyangka Curacao Bisa Membobol Jerman
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Pelatih Jerman Julian Nagelsmann mendampingi pasukannya saat melawan Curacao pada laga Grup E Piala Dunia 2026 di Houston, AS. Foto: Paul Ellis/AFP

jpnn.com - HOUSTON - Pelatih Timnas Jerman Julian Nagelsmann mengaku terkejut menyaksikan perlawanan Curacao pada pertarungan di Grup E Piala Dunia 2026.

Nagelsmann akhirnya lega karena Jerman meraih kemenangan telak.

Die Mannschaft sebenarnya tampil meyakinkan sejak awal pertandingan di Houston, Minggu (14/6) waktu setempat.

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Baru enam menit laga berjalan, Felix Nmecha sukses membuka keunggulan dan membuat Jerman tampak akan melenggang mudah.

Namun, skenario itu mendadak berubah ketika Curacao berhasil mencuri perhatian. 

Pada menit ke-21, Livano Comenencia melepaskan tembakan yang gagal diantisipasi Manuel Neuer dan membuat skor menjadi 1-1. 

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Gol tersebut membuat kubu Jerman tersentak.

Nagelsmann tak menampik timnya sempat kehilangan fokus setelah gawang mereka dibobol tim yang tidak diunggulkan tersebut.

Jerman sukses meraih kemenangan telak 7-1 atas Curacao. Pelatih Nagelsmann tak menyangka timnya sempat dibobol lawan.

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