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Piala Dunia 2026: Nagelsmann Tak Tergoda Ketajaman Deniz Undav, Jerman Bayar Mahal?

Piala Dunia 2026: Nagelsmann Tak Tergoda Ketajaman Deniz Undav, Jerman Bayar Mahal?
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Salah satu striker Timnas Jerman di Piala Dunia 2026 Deniz Undav. Foto: REUTERS/Kevin Sousa.

jpnn.com - Striker Timnas Jerman Deniz Undav sedang berada dalam performa terbaiknya di Piala Dunia 2026.

Pemain berusia 29 tahun itu menjadi top sementara Der Panzer dengan torehan tiga gol. Namun, ketajaman itu ternyata belum cukup untuk mengamankan satu tempat di starting line up.

Pelatih Timnas Jerman Julian Nageslmann memiliki pertimbangan lain yang dianggap lebih penting dari sekadar produktivitas gol.

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Keputusan tersebut diambil saat Der Panzer menghadapi Ekuador pada laga terakhir Grup G. Sebelum laga berlangsung, banyak pihak memprediksi Undav bakal mendapat kesempatan tampil sejak menit pertama. 

Namun, Nagelsmann tetap mempertahankan komposisi tim yang dianggap paling ideal. Pelatih berusia 38 tahun itu memilih menjaga fondasi permainan yang selama ini dibangun bersama skuadnya.

"Banyak yang bertanya apakah kami akan mengubah susunan pemain. Kami sudah membahas hal itu secara mendalam bersama staf pelatih dan juga para pemain," ucapnya sebelum pertandingan.

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Nagelsmann menjelaskan bahwa fokus utamanya ialah membangun kekompakan tim menjelang fase gugur. Karena itu, perubahan yang dilakukan Jerman hanya menyentuh beberapa posisi.

Antonio Rudiger dan David Raum mendapat kesempatan tampil sejak menit pertama, sedangkan Undav kembali disiapkan sebagai opsi dari bangku cadangan.

Deniz Undav sudah mencetak tiga gol di Piala Dunia 2026, tetapi Julian Nagelsmann tetap mencadangkannya. Apa alasan pelatih Jerman itu?

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