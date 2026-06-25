Piala Dunia 2026: Neymar Menangis Seusai Kembali Main untuk Brasil

jpnn.com - JAKARTA - Neymar Jr terharu seusai kembali memperkuat Tim Nasional Brasil setelah hampir tiga tahun absen. Penyerang Brasil itu mengaku sempat menitikkan air mata setelah menjalani laga pertamanya di Piala Dunia 2026.

Neymar masuk sebagai pemain pengganti pada menit ke-76, saat Brasil melawan Skotlandia pada pertandingan terakhir Grup C Piala Dunia di Miami Stadium, Amerika Serikat, Kamis WIB. Pada laga itu, Selecao menaklukkan Skotlandia 3-0.

"Saya merasa sangat lega hari ini. Setelah pertandingan saya sedikit emosional dan menangis sendirian karena rasanya sangat menyenangkan bisa mengalami semua ini sekali lagi," kata Neymar dalam laman FIFA.

Pemain berusia 34 tahun itu mengaku perjalanan untuk kembali ke timnas tidak mudah. Dia harus melalui berbagai tantangan sebelum akhirnya kembali tampil di panggung terbesar sepak bola dunia.

Neymar menyebut momen kembali mengenakan seragam timnas setelah hampir tiga tahun absen sebagai salah satu hari paling spesial dalam kariernya.

"Hampir tiga tahun saya jauh dari Brasil. Saya sangat senang mendapatkan kesempatan ini hari ini. Saya berjuang keras untuk berada di sini dan menjalani semua momen ini. Saya sangat emosional dan bahagia bisa kembali," ujar Neymar.

Dia pun mengaku merindukan atmosfer bersama tim nasional dan telah lama menantikan kesempatan untuk kembali membela Selecao.

"Tidak diragukan lagi, ini adalah salah satu hari paling spesial dalam karier saya. Setiap anak laki-laki bermimpi bermain untuk tim nasional Brasil dan saya kembali mendapatkan kesempatan itu. Saya sudah sangat lama absen, saya merindukan semua ini dan sangat ingin kembali," katanya.