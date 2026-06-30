Piala Dunia 2026: Pahlawan Baru Paraguay Lahir, Orlando Gill Bikin Jerman Angkat Koper

jpnn.com - Orlando Gill menjadi aktor protagonis kemenangan Paraguay saat melawan Jerman pada babak 32 besar Piala Dunia 2026.

Kiper kelahiran 11 Juni 2000 itu tampil gemilang dengan membawa La Albirroja menang 4-3 lewat adu penalti.

Sebelumnya, duel Jerman vs Paraguay di Boston Stadium, Boston, Selasa (30/6) pagi WIB, berakhir sama kuat 1-1 pada waktu normal.

Penjaga gawang San Lorenzo de Almagro tersebut menjadi pembeda pada babak adu penalti. Gill sukses menggagalkan eksekusi Kai Havertz dan Nick Woltemade, sementara tendangan Jonathan Tah melenceng dari sasaran.

Gill mengaku senang bisa membantu Paraguay melangkah ke babak 16 besar Piala Dunia 2026.

Apalagi, kemenangan itu diraih atas salah satu negara tersukses dalam sejarah turnamen. Jerman merupakan pemegang empat trofi ajang empat tahunan tersebut.

“Bersyukur kepada Tuhan, saya bisa menggagalkan dua tendangan penalti.”

“Ini menjadi sebuah kehormatan karena kami berhasil menyingkirkan tim juara. Kemenangan ini saya persembahkan untuk seluruh rakyat Paraguay,” ujar Gill dalam laman FIFA.