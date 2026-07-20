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Piala Dunia 2026: Panggung Terakhir Messi Berakhir Tanpa Keajaiban

Piala Dunia 2026: Panggung Terakhir Messi Berakhir Tanpa Keajaiban
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Kapten Timnas Argentina Lionel Messi. Foto: REUTERS/Lee Smith.

jpnn.com - Lionel Messi tampil luar biasa sepanjang Piala Dunia 2026, tetapi cerita itu tidak berakhir dengan sempurna.

Kapten Timnas Argentina itu gagal meninggalkan jejak pada partai final dan harus rela melihat Spanyol berjaya di podium pertama.

Final Piala Dunia 2026 di Stadion New York New Jersey, Amerika Serikat, Senin (20/7/2026) dini hari WIB, menjadi milik La Furia Roja.

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Tim asuhan Luis de la Fuente menang tipis 1-0 melalui gol Ferran Torres pada babak perpanjangan waktu.

Spanyol Memutus Pengaruh Lionel Messi

Berbeda dengan pertandingan-pertandingan sebelumnya, Messi nyaris tidak memperoleh kesempatan untuk mengembangkan permainan.

Spanyol sukses memutus aliran bola ke sang kapten sehingga Argentina kehilangan sumber kreativitas di lini depan.

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Tekanan yang dibangun Tim Matador juga membuat statistik kedua tim timpang. Spanyol mendominasi penguasaan bola, sedangkan Argentina hanya sesekali mampu keluar menyerang.

La Albiceleste bahkan mengakhiri pertandingan tanpa satu pun tembakan on target. Messi pun gagal mencatatkan peluang maupun penyelesaian akhir sepanjang laga.

Lionel Messi tampil luar biasa sepanjang Piala Dunia 2026, tetapi cerita itu tidak berakhir dengan sempurna.

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