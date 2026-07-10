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Piala Dunia 2026: Pelatih Swiss Bongkar Titik Lemah Argentina

Piala Dunia 2026: Pelatih Swiss Bongkar Titik Lemah Argentina
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Pelatih Timnas Swiss Murat Yakin (kanan) memberikan instruksi kepada anak asuhnya. Foto: REUTERS/Anne-Marie Sorvin.

jpnn.com - Timnas Swiss tak gentar meski harus menghadapi juara bertahan Argentina di perempat final Piala Dunia 2026.

Duel Argentina vs Swiss akan berlangsung di Kansas City Stadium, Amerika Serikat, Minggu (12/7/2026) pagi WIB.

Argentina memang lebih difavoritkan melaju ke semifinal. Namun, Pelatih Swiss Murat Yakin menilai La Albiceleste bukan tim yang tanpa cela.

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Pelatih berusia 51 tahun itu menyoroti performa Argentina yang dinilai belum benar-benar meyakinkan.

Menurutnya, Tim Tango beberapa kali memberikan ruang kepada lawan untuk menciptakan peluang.

"Kami tahu akan menghadapi juara dunia sehingga tantangannya tentu sangat besar."

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"Namun, melihat dua pertandingan terakhir mereka, Argentina memperlihatkan bahwa mereka masih bisa ditembus," ucapnya.

Ucapan Yakin bukan tanpa alasan. Argentina harus bekerja keras saat menyingkirkan Cape Verde dengan skor 3-2 melalui babak perpanjangan waktu pada fase 32 besar.

Timnas Swiss tak gentar meski harus menghadapi juara bertahan Argentina di perempat final Piala Dunia 2026.

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