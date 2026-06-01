menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Sepak Bola » Piala Dunia 2026: Pelatih Uruguay Tak Beri Tempat untuk Luis Suarez

Piala Dunia 2026: Pelatih Uruguay Tak Beri Tempat untuk Luis Suarez

Piala Dunia 2026: Pelatih Uruguay Tak Beri Tempat untuk Luis Suarez
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Luis Suarez tak masuk skuad Uruguay di Piala Dunia 2026. Foto: Twitter/@brfootball

jpnn.com - Luis Suarez sempat membuka peluang untuk kembali membela Uruguay di Piala Dunia 2026.

Namun, nama eks striker Barcelona itu tak tercantum dalam daftar skuad yang dibawa Uruguay ke turnamen empat tahunan tersebut.

Keputusan Pelatih Uruguay Marcelo Bielsa untuk tidak menyertakan Suarez cukup menyita perhatian.

Baca Juga:

Pasalnya, striker veteran itu sempat membuka peluang kembali memperkuat La Celeste jika berhasil lolos ke Piala Dunia.

Sebelumnya, bomber berusia 39 tahun tersebut telah menyatakan pensiun dari tim nasional pada September 2024.

Namun, pada April lalu, Suarez mengaku masih siap menerima panggilan apabila Uruguay membutuhkannya di Piala Dunia 2026.

Baca Juga:

Kenyataannya, Bielsa memilih opsi lain. Dengan demikian, peluang Suarez kembali mengenakan seragam Uruguay di panggung Piala Dunia resmi tertutup.

Padahal, meski usianya tak lagi muda, ketajaman Suarez belum sepenuhnya memudar. Bersama Inter Miami, striker kelahiran Salto, Uruguay itu mampu mencetak enam gol dalam 11 pertandingan.

Banyak penggemar mencari nama Luis Suarez saat Uruguay merilis skuad Piala Dunia 2026.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI