Piala Dunia 2026: Portugal Pernah Lukai Spanyol, Tim Matador Belum Move On

jpnn.com - Laga big match tersaji saat Portugal bertemu Spanyol di babak 16 besar Piala Dunia 2026.

Duel dua raksasa Eropa itu akan berlangsung di Dallas Stadium, Selasa (7/7/2026) dini hari WIB.

Portugal melaju ke 16 besar setelah bekerja keras menundukkan Kroasia 2-1. Sementara itu, Spanyol tampil lebih meyakinkan seusai membungkam Austria dengan skor 3-0.

Meski demikian, kekalahan menyakitkan dari Portugal di final UEFA Nations League rupanya masih membekas di benak kiper Spanyol Unai Simon.

Penjaga gawang Athletic Bilbao itu menilai pengalaman pahit tersebut harus dijadikan bahan evaluasi agar Tim Matador tidak mengulangi kesalahan yang sama.

"Kami masih mengingat bagaimana Portugal mengalahkan kami di final Nations League. Kali ini kami harus memainkan pertandingan dengan level yang jauh lebih tinggi."

"Kami menghormati mereka, tetapi target kami ialah kembali menunjukkan permainan seperti saat menjuarai Euro. Kalau pun harus tersingkir, biarlah itu karena mereka memang tampil lebih baik," ucapnya.

Simon juga menilai kualitas Portugal membuat Spanyol tidak boleh lengah sedetik pun.