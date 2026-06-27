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Piala Dunia 2026: Prancis Sudah Aman, Mengapa Tetap Main Full Team? Ternyata

Piala Dunia 2026: Prancis Sudah Aman, Mengapa Tetap Main Full Team? Ternyata
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Ousmane Dembele (depan) mencetak hattrick saat Prancis menggilas Norwegia 4-1. Foto: REUTERS/Dylan Martinez.

jpnn.com - Prancis tidak menunjukkan tanda-tanda mengendur meski tiket ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 sudah berada dalam genggaman.

Les Bleus justru tetap memainkan skuad terbaik saat menghadapi Norwegia pada laga terakhir Grup I di Gillette Stadium, Sabtu (27/6/2026).

Prancis menutup perjalanan di fase grup dengan kemenangan telak 4-1. Ousmane Dembele menjadi bintang lapangan setelah mencetak hattrick, sedangkan satu gol lainnya disumbangkan Desire Doue.

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Kemenangan tersebut memastikan Prancis menyapu bersih tiga pertandingan di Grup I dengan hasil positif.

Tim Ayam Jantan melangkah ke 32 besar Piala Dunia 2026 sebagai juara grup dengan koleksi sempurna sembilan poin, mencetak 10 gol dan hanya dua kali kebobolan.

Usai pertandingan, Dembele menjelaskan alasan Prancis tetap tampil dengan kekuatan penuh meski posisi mereka sudah aman.

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"Kami tetap menjaga fokus karena target kami sejak awal adalah menutup fase grup sebagai pemuncak klasemen," ucap bintang Paris Saint-Germain itu.

Dembele menegaskan kemenangan di setiap pertandingan menjadi bagian dari mentalitas yang ingin terus dipertahankan oleh Les Bleus.

Prancis tidak menunjukkan tanda-tanda mengendur meski tiket ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 sudah berada dalam genggaman.

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