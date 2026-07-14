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Piala Dunia 2026 Prancis Vs Spanyol: Unai Simon Bicara soal Adu Penalti

Piala Dunia 2026 Prancis Vs Spanyol: Unai Simon Bicara soal Adu Penalti
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Penjaga gawang Spanyol Unai Simon. Foto: digitalhubfifa

jpnn.com - DALLAS - Spanyol membidik tiket final Piala Dunia 2026 dengan cara yang meyakinkan. 

Kiper andalan La Furia Roja Unai Simo, menegaskan dirinya tak ingin duel sengit melawan Prancis berakhir lewat drama adu penalti.

Laga semifinal Piala Dunia 2026 antara Prancis kontra Spanyol akan berlangsung di Stadion Dallas, Rabu (15/7) dini hari WIB. 

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Simon berharap timnya mampu mengunci kemenangan sejak 90 menit pertama tanpa harus melalui babak tambahan maupun adu tos-tosan.

"Aku lebih suka kami menang 4-0 di waktu normal. Aku tidak suka adu penalti," ujar Simon dengan tegas kepada Partidazo de COPE.

Ucapan itu menunjukkan kepercayaan diri tinggi yang dimiliki penjaga gawang Athletic Bilbao tersebut. 

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Meski dikenal sebagai salah satu spesialis penyelamat penalti, Simon mengaku tetap tidak ingin nasib tim ditentukan dari titik putih.

Menurutnya, adu penalti selalu sulit diprediksi karena mengandung unsur keberuntungan yang sangat besar. 

Unai Simon tidak ingin pertandingan Prancis vs Spanyol berakhir hingga adu penalti di semifinal Piala Dunia 2026.

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