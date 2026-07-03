Piala Dunia 2026: Ramai Isu Argentina Dibantu Wasit, Scaloni: Jangan Percaya Media Sosial

jpnn.com - Pelatih Timnas Argentina Lionel Scaloni merespons tudingan yang menyebut anak asuhnya mendapat keuntungan dari keputusan wasit setelah tampil sempurna di fase grup Piala Dunia 2026.

Scaloni menegaskan dirinya tidak ingin larut dalam isu yang ramai beredar di media sosial.

Seperti diketahui, Argentina melaju mulus ke fase gugur seusai menyapu bersih tiga pertandingan grup dengan raihan sembilan poin.

Namun, performa impresif Lionel Messi dan kolega memunculkan tudingan perjalanan mereka dibantu kepemimpinan wasit, bahkan disebut mendapat jalur yang lebih mudah menuju final.

Scaloni menilai anggapan tersebut tidak layak dijadikan patokan. Menurutnya, media sosial kerap membesar-besarkan isu yang belum tentu sesuai dengan kenyataan.

"Ada yang bilang wasit menguntungkan Argentina? Kami sebaiknya tidak membaca atau bahkan melihat media sosial," kata Scaloni.

"Sekarang siapa saja bisa mengunggah sesuatu dan membuat persoalan kecil menjadi isu besar," lanjutnya.

Dia menegaskan Argentina memilih fokus menghadapi babak 32 besar melawan Tanjung Verde (Cape Verde), yang dianggap bukan lawan sembarangan.