Piala Dunia 2026: Rekor Hebat Jerman Habis, Paraguay Jadi Biang Keladinya

jpnn.com - Kejutan besar terjadi pada babak 32 besar Piala Dunia 2026. Salah satu kandidat juara Jerman harus mengakhiri langkahnya lebih cepat setelah kalah dari Paraguay.

Bertanding di Gillette Stadium, Foxborough, Selasa (30/6/2026) dini hari WIB, Jerman sejatinya lebih menguasai permainan.

Namun, rapatnya pertahanan Paraguay membuat pasukan Julian Nagelsmann kesulitan menciptakan peluang berbahaya.

Paraguay justru lebih dahulu memukul Jerman menjelang turun minum. Julio Enciso mengonversi peluang menjadi gol lewat sundulannya pada menit ke-42.

Jerman baru menemukan jawaban di babak kedua. Kai Havertz berhasil menyamakan kedudukan melalui tandukan memanfaatkan asis Florian Wirtz

Setelah gol tersebut, kedua tim silih berganti melancarkan serangan. Namun, tidak ada peluang yang mampu dikonversi menjadi gol hingga waktu normal berakhir.

Situasi itu memaksa pertandingan berlanjut ke babak tambahan. Selama extra time, baik Jerman maupun Paraguay tetap gagal menambah pundi-pundi gol. Alhasil, pemenang harus ditentukan melalui titik penalti.

Pada babak penentuan, Jerman harus mengakui keunggulan Paraguay dengan skor 3-4.