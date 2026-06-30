Piala Dunia 2026: Rekor Mentereng Didier Deschamps Diuji saat Prancis Jumpa Swedia

jpnn.com - Partai menarik tersaji di babak 32 besar Piala Dunia 2026 saat Prancis jumpa Swedia.

Duel Prancis kontra Swedia dijadwalkan berlangsung di New Jersey Stadium, Rabu (1/7/2026) dini hari WIB.

Secara performa, Prancis datang dengan kepercayaan diri tinggi. Les Bleus menyapu bersih seluruh pertandingan fase grup dengan kemenangan.

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Hasil itu membawa Kylian Mbappe dan kolega finis sebagai pemuncak Grup I.

Pasukan Didier Deschamps membuka perjalanan dengan mengalahkan Senegal 3-1, lalu melibas Irak 3-0, sebelum menutup fase grup lewat kemenangan meyakinkan 4-1 atas Norwegia.

Di sisi lain, Swedia melaju ke fase gugur melalui jalur peringkat ketiga terbaik. Empat poin yang dikumpulkan di Grup F cukup membawa wakil Skandinavia itu melanjutkan perjalanan di Piala Dunia 2026.

Pertemuan kali ini juga menjadi kesempatan bagi Deschamps untuk mempertahankan dominasi atas Swedia.

Sejak menangani Prancis, Deschamps sudah lima kali bertemu dengan tim berjuluk Blaugult tersebut.