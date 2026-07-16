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Piala Dunia 2026: Sebelum Masuk Lapangan, Lautaro Sudah Yakin akan Bawa Argentina Raih Kemenangan

Piala Dunia 2026: Sebelum Masuk Lapangan, Lautaro Sudah Yakin akan Bawa Argentina Raih Kemenangan
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Argentina bersukacita di semifinal Piala Dunia 2026. Foto: digitalhubfifa

jpnn.com - JAKARTA - Penyerang Tim Nasional Argentina Lautaro Martinez menjadi pahlawan kemenangan timnya atas Inggris 2-1 pada semifinal Piala Dunia 2026 di Stadion Mercedes-Benz, Atlanta, Amerika Serikat, Kamis WIB.

Lautaro yang baru masuk lapangan pada menit ke-81 menjadi pahlawan kemenangan La Albiceleste ketika menanduk umpan silang Lionel Messi dua menit memasuki waktu tambahan babak kedua.

Gol itu praktis menuntaskan kebangkitan Argentina yang sempat tertinggal, untuk berbalik menang atas Inggris serta membawa sang juara bertahan melaju ke final Piala Dunia dua edisi beruntun.

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Lautaro mengaku sudah memiliki keyakinan akan menjadi penentu kemenangan pada laga semifinal itu.

"Saya memimpikannya (gol itu), sungguh. Saya mengatakan kepada Alexis (Mac Allister) bahwa saya akan mencetak gol," kata Lautaro selepas pertandingan dilansir laman resmi FIFA.

"Saya juga mengatakan kepada Facu Medina di bangku cadangan bahwa saya akan masuk dan memenangkan pertandingan. Dan akhirnya kesempatan itu datang kepada saya," tambahnya.

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Penyerang Inter Milan itu juga memuji gol penyama kedudukan yang dicetak Enzo Fernandez pada menit ke-85.

Menurut Lautaro, gol tersebut menjadi titik balik kebangkitan Argentina setelah terus menekan Inggris pada fase akhir pertandingan.

Lautaro Martinez mengaku sudah memiliki keyakinan akan menjadi penentu kemenangan Argentina atas Inggris pada laga semifinal Piala Dunia 2026.

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