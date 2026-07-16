Piala Dunia 2026: Sempat Tertinggal, Argentina Memberi Hukuman Kejam untuk Inggris

jpnn.com - Timnas Argentina menyingkirkan Inggris dengan cara menyakitkan di semifinal Piala Dunia 2026.

Tim Tango membalikkan keadaan dan memastikan kemenangan 2-1 pada laga yang digelar di Stadion Atlanta, Kamis (16/7/2026) dini hari WIB.

Kemenangan itu menjaga peluang Argentina mempertahankan mahkota juara dunia.

Pada final Piala Dunia 2026, Lionel Messi dan kolega sudah ditunggu Spanyol yang lebih dahulu mengamankan tiket final seusai menyingkirkan Prancis.

Jalannya Pertandingan

Laga berjalan cukup ketat sejak menit awal. Argentina mendominasi penguasaan bola, sedangkan Inggris memilih menunggu kesempatan melakukan serangan balik.

Pola tersebut membuat kedua tim sulit menciptakan peluang yang benar-benar berbahaya sepanjang babak pertama.

Selepas turun minum, Argentina mencoba meningkatkan tekanan. Julian Alvarez memperoleh kesempatan emas, tetapi penyelesaiannya masih mampu dimentahkan Jordan Pickford.

Momentum pertandingan justru berpihak kepada Inggris. Serangan yang dibangun Morgan Rogers berhasil diselesaikan Anthony Gordon sehingga The Three Lions memimpin 1-0 pada menit ke-55.