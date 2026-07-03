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Piala Dunia 2026: Siap Redam Messi Cs, Tanjung Verde Janji Menyulitkan Argentina

Piala Dunia 2026: Siap Redam Messi Cs, Tanjung Verde Janji Menyulitkan Argentina
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Para pemain Tanjung Verde bersukacita setelah memastikan lulus ke 32 Besar Piala Dunia 2026. Foto: digitalhubfifa

jpnn.com - JAKARTA - Tim Nasional Tanjung Verde tak gentar menghadapi Argentina pada 32 besar Piala Dunia 2026 di Stadion Hard Rock, Miami, Sabtu (4/7) pukul 05.00 WIB.

Pelatih Timnas Tanjung Verde Bubista menyatakan timnya tidak gentar dengan status juara dunia Argentina.

Menurut Bubista, Tanjung Verde lebih memilih memikirkan diri sendiri daripada status juara bertahan La Albiceleste.

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Dia bahkan menegaskan Tanjung Verde sudah memiliki strategis untuk pertandingan melawan Argentina nanti.

“Kami yakin bisa bermain dengan baik dan mengincar kemenangan,” kata Bubista dalam laman FIFA pada Jumat (3/7).

Pelatih bernama lengkap Pedro Leitao Brito itu menyatakan Tanjung Verde akan berupaya menang, meskipun sadar terhadap tantangan yang mereka hadapi.

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Menurut dia, Tanjung Verde akan berusaha beradaptasi sebaik mungkin ketika menghadapi Argentina agar mendapatkan hasil terbaik.

"Kami juga ingin menyulitkan mereka," tegas Bubista.

Piala Dunia 2026, Tanjung Verde menegaskan tidak gentar menghadapi Argentina. Tanjung Verde akan bermain baik dan mengincar kemenangan.

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