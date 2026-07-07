Piala Dunia 2026: Singkirkan AS, Belgia Tantang Spanyol di Perempat Final

jpnn.com - JAKARTA - Tim Nasional Belgia menyirkirkan Amerika Serikat dari Piala Dunia 2026.

The Red Devils membungkam tuan rumah AS dengan skor telak 4-1 pada babak 16 besar di Seattle, Selasa WIB.

Kemenangan tersebut mengantarkan Belgia menghadapi Spanyol pada perempat final di Los Angeles Stadium, Sabtu (11/7) WIB.

Dalam laga ini, Belgia langsung mengambil inisiatif serangan sejak peluit awal dibunyikan.

Penjaga gawang AS Matt Freese dipaksa bekerja keras untuk menggagalkan sejumlah peluang, termasuk tendangan Leandro Trossard pada menit pertama.

Tekanan Belgia akhirnya membuahkan hasil pada menit kesembilan.

Charles De Ketelaere memanfaatkan kemelut di depan gawang setelah lini belakang AS gagal menghalau bola dengan sempurna. Belgia unggul 1-0.

AS yang kesulitan mengembangkan permainan sempat menyamakan kedudukan pada menit ke-31 melalui tendangan bebas Malik Tillman.