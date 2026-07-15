Piala Dunia 2026: Spanyol Kian Sah Jadi Penjagal Prancis

jpnn.com - Spanyol kembali membuktikan bahwa Prancis merupakan salah satu lawan favoritnya di panggung sepak bola internasional.

La Furia Roja sukses memutus langkah Les Bleus sekaligus mengamankan tiket ke final Piala Dunia 2026.

Bermain di Stadion Dallas, Rabu (15/7) dini hari WIB, tim besutan Luis de la Fuente menang dua gol tanpa balas.

Mikel Oyarzabal membuka keunggulan melalui eksekusi penalti sebelum Pedro Porro mengunci kemenangan pada babak kedua.

Hasil tersebut sekaligus mengakhiri laju sempurna Prancis di Piala Dunia 2026. Sebelum tersingkir di semifinal, tim asuhan Didier Deschamps selalu keluar sebagai pemenang dalam enam pertandingan sejak fase grup

Dominasi Spanyol juga terlihat sepanjang laga. Meski sama-sama melepaskan 10 tembakan, efektivitas kedua tim berbeda jauh.

Les Bleus hanya mampu mencatatkan tiga tembakan tepat sasaran tanpa benar-benar memberikan ancaman serius ke gawang Unai Simon.

Sebaliknya, Spanyol tampil lebih tajam dan mampu memaksimalkan peluang yang didapat menjadi dua gol kemenangan.