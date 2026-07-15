Piala Dunia 2026: Spanyol Tumbangkan Prancis, Fuente Puji Pemain yang Tampil Luar Biasa

jpnn.com - JAKARTA - Tim Nasional Spanyol melaju ke final Piala Dunia 2026 setelah menaklukkan Prancis 2-0 pada laga semifinal di di Stadion AT&T, Arlington, Selasa waktu setempat.

Spanyol kini menunggu Inggris atau Argentina untuk menjadi lawan mereka di final nanti.

Pelatih Timnas Spanyol Luis de la Fuente mengatakan kemenangan atas Prancis adalah hal yang luar biasa karena Les Blues ialah salah satu tim terbaik di dunia.

Pelatih berkebangsaan Spanyol itu memberikan pujian kepada para pemainnya yang sukses menumbangkan Prancis.

Menurut La Fuente, pemain-pemain asuhannya tampil luar biasa ketika mengalahkan Les Bleus.

"Para pemain ini layak mendapatkan segalanya, hari demi hari mereka telah menunjukkan komitmen, solidaritas, kemurahan hati, dan bakat mereka. Mereka membuat hal yang sulit tampak mudah," kata Luis de la Fuente.

Dia menilai bahwa penampilan Spanyol merupakan hasil dari yang mereka bentuk sejak empat tahun lalu.

"Kami memulainya hampir empat tahun lalu dengan ide dan kami terus berpegang teguh kepada ide tersebut dan itu membawa kami di sini (final)," ungkapnya.