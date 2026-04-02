Piala Dunia 2026 Tanpa Tim di Luar 100 Besar FIFA, Tak Ada Kejutan?
jpnn.com - Komposisi peserta Piala Dunia 2026 kini telah lengkap dengan total 48 tim.
Menariknya, tidak ada satu pun negara yang berada di luar 100 besar ranking FIFA yang berhasil mengamankan tiket ke ajang empat tahunan itu.
Berdasarkan pembaruan ranking FIFA per 1 April, seluruh kontestan Piala Dunia 2026 berasal dari jajaran 100 besar dunia.
Hal itu membuat edisi kali ini terbilang minim kejutan besar dari tim-tim non-unggulan.
Di antara seluruh peserta, Selandia Baru menjadi tim dengan posisi ranking paling rendah.
Wakil dari zona Oseania itu saat ini menempati peringkat ke-85 dunia.
Namun, catatan Selandia Baru tersebut belum memecahkan rekor tim dengan ranking terendah yang pernah tampil di Piala Dunia.
Rekor itu masih dipegang Korea Utara yang berada di posisi ke-105 saat tampil pada edisi 2010.
Piala Dunia 2026 Tanpa Tim di Luar 100 Besar FIFA, Kejutan Menghilang? Simak selengkapnya di sini.
- Gagal Bawa Italia ke Piala Dunia 2026, Gennaro Gattuso Mengundurkan Diri
- Pernyataan Emosional Gattuso Setelah Mundur dari Kursi Pelatih Timnas Italia
- Italia Gagal Melaju ke Piala Dunia, Presiden FIGC Mundur
- Piala Dunia 2026: Dukungan dari Bandung Ikut Warnai Sejarah Timnas Irak
- Bukan Cuma Italia, Ini Negara-Negara Besar yang Gagal ke Piala Dunia 2026
- Irak Rebut Tiket Piala Dunia 2026, Luka Timnas Indonesia Kembali Terbuka