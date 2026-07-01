Piala Dunia 2026: Thomas Tuchel Siapkan Senjata Khusus Menjelang Inggris vs RD Kongo

jpnn.com - Timnas Inggris tidak ingin mengulangi kesalahan yang telah menjatuhkan sejumlah tim unggulan di Piala Dunia 2026.

Menjelang duel kontra Republik Demokratik Kongo pada babak 32 besar, The Three Lions bahkan telah mengantisipasi kemungkinan pertandingan berakhir lewat adu penalti.

Bayang-bayang adu penalti memang masih menghantui perjalanan Inggris di Piala Dunia.

Laga Inggris menghadapi RD Kongo dijadwalkan berlangsung di Stadion Atlanta, Rabu (1/7/2026) malam WIB.

Pelatih Inggris Thomas Tuchel memilih menyiapkan timnya untuk segala kemungkinan, termasuk andai pemenang harus ditentukan dari titik putih.

Persiapan tersebut diungkapkan winger Inggris, Noni Madueke. Bintang Arsenal itu menyebut keberhasilan dalam adu penalti lebih banyak dipengaruhi kesiapan mental dibanding sekadar teknik menendang bola.

"Yang paling menentukan sebenarnya aspek psikologis. Cara mengambil ancang-ancang, apakah memilih menunggu pergerakan kiper atau langsung mengarahkan bola ke sudut tertentu, semuanya bergantung pada kepercayaan diri saat itu," ucapnya.

Meski datang dengan status unggulan, Inggris tidak merasa akan menjalani laga yang mudah. Madueke menilai RD Kongo memiliki kualitas yang cukup untuk memberikan perlawanan sengit.