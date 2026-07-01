menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Sepak Bola » Piala Dunia 2026: Thomas Tuchel Siapkan Senjata Khusus Menjelang Inggris vs RD Kongo

Piala Dunia 2026: Thomas Tuchel Siapkan Senjata Khusus Menjelang Inggris vs RD Kongo

Piala Dunia 2026: Thomas Tuchel Siapkan Senjata Khusus Menjelang Inggris vs RD Kongo
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Pelatih Timnas Inggris Thomas Tuchel bersama anak asuhnya. Foto: AFP/ARIC BECKER.

jpnn.com - Timnas Inggris tidak ingin mengulangi kesalahan yang telah menjatuhkan sejumlah tim unggulan di Piala Dunia 2026.

Menjelang duel kontra Republik Demokratik Kongo pada babak 32 besar, The Three Lions bahkan telah mengantisipasi kemungkinan pertandingan berakhir lewat adu penalti.

Bayang-bayang adu penalti memang masih menghantui perjalanan Inggris di Piala Dunia.

Baca Juga:

Laga Inggris menghadapi RD Kongo dijadwalkan berlangsung di Stadion Atlanta, Rabu (1/7/2026) malam WIB.

Pelatih Inggris Thomas Tuchel memilih menyiapkan timnya untuk segala kemungkinan, termasuk andai pemenang harus ditentukan dari titik putih.

Persiapan tersebut diungkapkan winger Inggris, Noni Madueke. Bintang Arsenal itu menyebut keberhasilan dalam adu penalti lebih banyak dipengaruhi kesiapan mental dibanding sekadar teknik menendang bola.

Baca Juga:

"Yang paling menentukan sebenarnya aspek psikologis. Cara mengambil ancang-ancang, apakah memilih menunggu pergerakan kiper atau langsung mengarahkan bola ke sudut tertentu, semuanya bergantung pada kepercayaan diri saat itu," ucapnya.

Meski datang dengan status unggulan, Inggris tidak merasa akan menjalani laga yang mudah. Madueke menilai RD Kongo memiliki kualitas yang cukup untuk memberikan perlawanan sengit.

Timnas Inggris tidak ingin mengulangi kesalahan yang telah menjatuhkan sejumlah tim unggulan di Piala Dunia 2026

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI