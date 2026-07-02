Piala Dunia 2026: Tundukkan Bosnia, Amerika Serikat Melaju ke 16 Besar

jpnn.com - JAKARTA - Amerika Serikat melaju ke 16 besar Piala Dunia 2026 setelah menundukkan Bosnia dan Herzegovina di Stadion Levi's, Santa Clara, California, Kamis WIB.

Gol Folarin Balogun dan Malik Tillman mengantarkan AS ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 untuk menghadapi Belgia yang telah terlebih dahulu menyingkirkan Senegal 3-2.

Kemenangan AS ini sekaligus membuat tiga negara tuan rumah Piala Dunia 2026 melaju ke babak 16 besar setelah Kanada lebih dahulu lulus dengan mengalahkan Afrika Selatan 1-0, disusul Meksiko yang menekuk Ekuador 2-0.

Baca Juga: Belgia Bikin Piala Dunia 2026 Cetak Rekor yang Belum Pernah Terjadi

AS mengawali laga dengan baik saat Christian Pulisic melakukan tusukan pada menit keempat.

Namun, bola yang ditendangnya diblok barisan pertahanan Bosnia. Pada menit kesembilan, Bosnia balas menyerang lewat kombinasi dua penyerangnya.

Edin Dzeko mendapatkan bola, kemudian diakhiri tendangan keras oleh Ermedin Demirovic. Namun, kiper Matthew Freese masih sigap mengamankan tendangan striker Stuttgart tersebut.

Publik Stadion Levi's bersorak riang ketika Amerika memecahkan kebuntuan pada menit ke-30, saat Balogun melepaskan sepakan kaki kiri yang mengoyak gawang Bosnia selepas situasi pressing.

Hanya saja, gol itu kemudian dianulir karena Balogun terlanjur kedapatan dalam posisi offside.