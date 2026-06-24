Piala Dunia 2026: Ukir Sejarah Bersama Portugal, Cristiano Ronaldo Malah Bicara Soal Ini
jpnn.com - Cristiano Ronaldo kembali menjadi pusat perhatian saat Portugal menghancurkan Uzbekistan pada lanjutan Grup K Piala Dunia 2026, Rabu (24/6/2026) dini hari WIB.
Dua gol yang dicetak sang kapten membantu Selecao das Quinas menang telak 5-0 sekaligus mengantarkan mereka ke puncak klasemen sementara Grup K.
Sementara itu, tiga gol Portugal lainnya lahir melalui aksi Nuno Mendes, bunuh diri pemain Uzbeksitan Abduvohid Nematov, serta gol dari Rafael Leao.
Malam itu tampak seperti panggung sempurna bagi Ronaldo.
Selain mencetak brace, pemain Al Nassr itu juga memperbarui sejumlah catatan bersejarah yang mempertegas statusnya sebagai salah satu pemain terbaik di jagat sepak bola.
Ronaldo kini tercatat sebagai pemain pertama yang mampu menjebol gawang lawan dalam enam edisi Piala Dunia berbeda.
Meski meraih pencapaian individu, Ronaldo tidak ingin larut dalam euforia.
Bagi peraih lima Ballon d'Or tersebut, kemenangan Portugal jauh lebih bernilai dibanding tambahan rekor pribadi yang kembali menghiasi kariernya.
Cristiano Ronaldo kembali menjadi pusat perhatian saat Portugal menghancurkan Uzbekistan pada lanjutan Grup K Piala Dunia 2026
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