Piala Dunia 2026: Uruguay Hancur, Marcelo Bielsa Tak Mampu Menahan Emosi
jpnn.com - Kegagalan Uruguay melangkah ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 menyisakan emosi yang meledak dari Marcelo Bielsa.
Pelatih kawakan asal Argentina itu bahkan sempat membentak kru media sesaat setelah pertandingan usai.
Insiden tersebut terjadi seusai Uruguay takluk 0-1 dari Spanyol pada laga terakhir Grup H di Stadion Guadalajara, Meksiko, Sabtu (27/6/2026) WIB.
Bielsa terlihat kehilangan kesabaran karena proses pengambilan gambar dan wawancara dinilai terlalu lambat.
"Ayo, cepat selesaikan!" bentak Bielsa
Walau sempat meninggikan suara, pelatih berusia 70 tahun tersebut tetap menjalani sesi wawancara hingga selesai.
Namun, ekspresinya memperlihatkan bahwa hasil yang baru diterima sulit diterimanya. Kekalahan dari Spanyol memaksa Uruguay angkat koper dari Piala Dunia 2026.
La Celeste hanya mengoleksi dua poin sepanjang fase grup dan gagal merebut tiket ke fase gugur.
Kegagalan Uruguay melangkah ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 menyisakan emosi yang meledak dari Marcelo Bielsa.
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