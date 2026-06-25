Piala Dunia 2026: Vinicius Tampil Impresif, Ancelotti Puji Habis-habisan

jpnn.com - JAKARTA - Penyerang Brasil Vinicius tampil impresif dan mencetak dua gol saat Selecao menaklukkan Skotlandia 3-0 pada pertandingan ketiga grup C Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Miami Stadium, Miami, Kamis.

Performa Vinicius membuat Pelatih Brasil Carlo Ancelotti terkesan. "Ini memuaskan (Vini bersinar) karena saya tidak ragu bagaimana ia bisa sampai ke Piala Dunia ini. Baginya, suatu kehormatan untuk bermain dengan tim nasional," kata Ancelotti dikutip dari CBF, Kamis (25/6).

Dwigol yang disumbangkan Vinicius, mengantarkan Brasil berpesta atas Skotlandia lewat tiga gol tanpa balas. "Dia (Vinicius) melakukannya dengan sangat baik, dia juga mendapat gol yang sangat jarang baginya," imbuh mantan pelatih asal Real Madrid tersebut.

Vinicius kini menjadi tumpuan utama tim Samba dengan mampu menunjukkan performa impresif, mencatatkan empat gol dan satu assits dari tiga pertandingan.

Catatan gol-gol yang diraih oleh pemain bernomor punggung tujuh tersebut juga menjadi rekor tersendiri di Tim Samba.

Vinicius kini bersanding dengan nama-nama, seperti Rivaldo dan Ronaldo Nazario, sebagai pemain Timnas Brasil yang mencatatkan gol di tiga pertandingan penyisihan grup Piala Dunia.

Ancelotti membantah bahwa dirinya merupakan sosok yang menemukan performa impresif dari Vinicius kali ini.

Namun, pelatih asal Italia tersebut menyebut bahwa Vini merupakan pemain yang berkualitas dan salah satu terbaik di dunia.