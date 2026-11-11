Piala Dunia 2030 Batal Diikuti 64 Tim? Gianni Infantino Dikabarkan Menolak

jpnn.com - Harapan menyaksikan Piala Dunia 2030 dengan jumlah peserta mencapai 64 negara tampaknya sulit terwujud.

Presiden FIFA Gianni Infantino kabarnya tidak menyetujui rencana penambahan kontestan untuk edisi spesial satu abad turnamen sepak bola terbesar di dunia tersebut.

Sikap itu muncul setelah Infantino menggelar pertemuan dengan sejumlah anggota biro dewan FIFA. Salah satu agenda pembicaraan mereka ialah usulan memperbesar jumlah peserta Piala Dunia 2030 dari 48 menjadi 64 tim.

Gianni Infantino Dikabarkan Punya Sikap Berbeda

Jika laporan tersebut benar, format 48 peserta kemungkinan tetap dipertahankan pada Piala Dunia 2030.

Meski demikian, penolakan Infantino disebut-sebut berkaitan dengan kepentingannya menjelang pemilihan presiden FIFA pada Maret 2027.

Dia diduga ingin menghindari polemik yang berpotensi mengganggu peluangnya untuk kembali memimpin federasi sepak bola dunia tersebut.

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Sikap terbaru ini menarik perhatian karena Infantino sebelumnya sempat memberikan respons positif ketika ditanya mengenai gagasan Piala Dunia dengan 64 peserta pada Juli 2026.

Sebelumnya, Infantino menyatakan bahwa FIFA bersedia mengkaji usulan tersebut setelah Piala Dunia 2026 selesai.