Piala Dunia U-17 Jadi Ajang Mengukur Pemain Muda Timnas di Level Dunia
jpnn.com - Timnas Indonesia akan memulai perjuangan pada ajang Piala Dunia U-17 2025 melawan Zambia.
Pelatih Garuda Muda, Nova Arianto mengungkapkan bahwa persiapan anak asuhannya sudah maksimal.
Setelah menggelar pemusatan latihan cukup lama, I Putu Panji Apriawan dan kolega juga melakoni beberapa uji coba.
Tercatat pertandingan persahabatan yang dilakoni Indonesia tidak main-main dengan menghadapi tiga negara yakni Paraguay, Pantai Gading dan Panama.
“Pemain sudah memahami perbedaan karakter tiap benua. Kini mereka siap menghadapi Piala Dunia,” ujar putra dari Sartono Anwar itu.
Timnas Indonesia tampil beruntun di ajang Piala Dunia U-17 setelah sebelumnya pada edisi 2023 silam.
Pada edisi kali ini skuad Garuda Muda tembus putaran final setelah mampu raih tiket delapan besar pada ajang Piala Asia U-17 2025.
Sepanjang babak fase grup tercatat Timnas Indonesia tampil gemilang dengan sapu bersih kemenangan di babak fase grup mengalahkan Korea (1-0), Yaman (4-1) serta Afganistan (2-0).
Pelatih Timnas Indonesia, Nova Arianto menjadikan ajang Piala Dunia U-17 2025 sebagai mengukur level pemain muda Indonesia di kancah dunia
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Peringatan Nova Arianto ke Pemain Timnas Indonesia Menjelang Piala Dunia U-17 2025
- Anggota Exco PSSI Bantah Isu Shin Tae Yong Kembali Latih Timnas Indonesia
- PSSI Tepis Isu Shin Tae Yong Kembali Menangani Timnas Indonesia
- PSSI Umumkan Skuad Timnas Indonesia untuk Piala Dunia U-17
- Bojan Hodak Disebut Cocok Melatih Timnas Indonesia
- PSSI Tunggu Waktu Tenang untuk Tentukan Pelatih Baru Timnas Indonesia, Siapa Masuk Radar?