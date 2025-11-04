menu
Piala Dunia U-17 Jadi Ajang Mengukur Pemain Muda Timnas di Level Dunia

Piala Dunia U-17 Jadi Ajang Mengukur Pemain Muda Timnas di Level Dunia

Piala Dunia U-17 Jadi Ajang Mengukur Pemain Muda Timnas di Level Dunia
Skuad Timnas Indonesia yang akan berlaga pada ajang Piala Dunia U-17 2025 saat melakoni pemusatan latihan di Dubai, Uni Emirat Arab. Foto: Dokumentasi Kita Garuda

jpnn.com - Timnas Indonesia akan memulai perjuangan pada ajang Piala Dunia U-17 2025 melawan Zambia.

Pelatih Garuda Muda, Nova Arianto mengungkapkan bahwa persiapan anak asuhannya sudah maksimal.

Setelah menggelar pemusatan latihan cukup lama, I Putu Panji Apriawan dan kolega juga melakoni beberapa uji coba.

Tercatat pertandingan persahabatan yang dilakoni Indonesia tidak main-main dengan menghadapi tiga negara yakni Paraguay, Pantai Gading dan Panama.

“Pemain sudah memahami perbedaan karakter tiap benua. Kini mereka siap menghadapi Piala Dunia,” ujar putra dari Sartono Anwar itu.

Timnas Indonesia tampil beruntun di ajang Piala Dunia U-17 setelah sebelumnya pada edisi 2023 silam.

Pada edisi kali ini skuad Garuda Muda tembus putaran final setelah mampu raih tiket delapan besar pada ajang Piala Asia U-17 2025.

Sepanjang babak fase grup tercatat Timnas Indonesia tampil gemilang dengan sapu bersih kemenangan di babak fase grup mengalahkan Korea (1-0), Yaman (4-1) serta Afganistan (2-0).

Pelatih Timnas Indonesia, Nova Arianto menjadikan ajang Piala Dunia U-17 2025 sebagai mengukur level pemain muda Indonesia di kancah dunia

