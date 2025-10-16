Piala Dunia U-20: Argentina Tantang Maroko di Final Seusai Taklukkan Kolombia
jpnn.com - JAKARTA - Tim Nasional U-20 Argentina melaju ke final Piala Dunia U-20, setelah mengalahkan Kolombia 1-0 pada semifinal di Stadion Nasional, Santiago, Cile, Kamis WIB. Argentina akan bertemu Timnas U-20 Maroko di final.
Sebelumnya, Timnas U-20 Maroko mengalahkan Prancis lewat adu tendangan penalti pada babak semifinal di Stadion Elias Figueroa Brander, Valparaiso, Kamis dini hari WIB.
Argentina menang atas Kolombia berkat gol yang dicetak Mateo Silvetti pada menit ke-71. Gol tunggal Mateo Silvetti pada itu menjadi pembeda dalam pertandingan yang berlangsung ketat.
Penyerang muda Inter Miami itu memanfaatkan kelengahan lini belakang Kolombia untuk menembus gawang lawan dan memastikan tiket Argentina ke partai puncak.
Laga antara dua wakil Amerika Selatan tersebut berjalan dalam tempo tinggi.
Pada babak pertama, kedua tim tampil hati-hati dan lebih banyak bertarung di lini tengah.
Pelatih Argentina Diego Placente kemudian mengubah pendekatan taktik dengan mengorbankan satu bek untuk menambah kekuatan serangan setelah jeda.
Strategi itu terbukti efektif. Argentina tampil lebih agresif di babak kedua dan mendominasi penguasaan bola.
Piala Dunia U-20, Timnas U-20 Argentina menantang Timnas U-20 Maroko di final, setelah menaklukkan Kolombia di semifinal. Maroko kalahkan Prancis di semifinal.
