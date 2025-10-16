menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Sepak Bola » Piala Dunia U-20: Argentina Tantang Maroko di Final Seusai Taklukkan Kolombia

Piala Dunia U-20: Argentina Tantang Maroko di Final Seusai Taklukkan Kolombia

Piala Dunia U-20: Argentina Tantang Maroko di Final Seusai Taklukkan Kolombia
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Pemain Argentina U20 merayakan kemenangan 1-0 atas Kolombia yang membawa mereka ke partai final Piala Dunia U20. (ANTARA/X/AFASeleccionEN)

jpnn.com - JAKARTA - Tim Nasional U-20 Argentina melaju ke final Piala Dunia U-20, setelah mengalahkan Kolombia 1-0 pada semifinal di Stadion Nasional, Santiago, Cile, Kamis WIB.  Argentina akan bertemu Timnas U-20 Maroko di final.

Sebelumnya, Timnas U-20 Maroko mengalahkan Prancis lewat adu tendangan penalti pada babak semifinal di Stadion Elias Figueroa Brander, Valparaiso, Kamis dini hari WIB.

Argentina menang atas Kolombia berkat gol yang dicetak Mateo Silvetti pada menit ke-71. Gol tunggal Mateo Silvetti pada itu menjadi pembeda dalam pertandingan yang berlangsung ketat.

Baca Juga:

Penyerang muda Inter Miami itu memanfaatkan kelengahan lini belakang Kolombia untuk menembus gawang lawan dan memastikan tiket Argentina ke partai puncak.

Laga antara dua wakil Amerika Selatan tersebut berjalan dalam tempo tinggi.

Pada babak pertama, kedua tim tampil hati-hati dan lebih banyak bertarung di lini tengah.

Baca Juga:

Pelatih Argentina Diego Placente kemudian mengubah pendekatan taktik dengan mengorbankan satu bek untuk menambah kekuatan serangan setelah jeda.

Strategi itu terbukti efektif. Argentina tampil lebih agresif di babak kedua dan mendominasi penguasaan bola.

Piala Dunia U-20, Timnas U-20 Argentina menantang Timnas U-20 Maroko di final, setelah menaklukkan Kolombia di semifinal. Maroko kalahkan Prancis di semifinal.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI