Piala Dunia Wanita 2019: Pukul Tiongkok, Jerman Jaga Rekor Tak Pernah Kalah di Laga Pertama

jpnn.com, RENNES - Dua kali juara dunia (2003, 2007) Jerman memetik kemenangan di laga pertamanya di Grup B Piala Dunia Wanita 2019.

Dalam pertandingan di Roazhon Park, Rennes, Sabtu (8/6) malam WIB, Jerman menang tipis 1-0 atas finalis Piala Dunia Wanita 1999.

Satu-satunya gol dalam pertandingan ini dicetak pemain berusia 19 tahun Giulia Gwinn pada menit ke-66.

Statistik FIFA merangkum, Jerman lebih mendominasi pertandingan dengan 62 persen ball possession berbanding 38 persen milik Tiongkok.

Jerman juga lebih banyak melakukan attempts yakni 18 kali, lima di antaranya on target. Sementara Tiongkok hanya empat attempts, dengan satu yang mengarah ke sasaran.

17 - Germany are unbeaten in their last 17 Women’s World Cup group stage games (W13 D4 L0), a run stretching back to 1995. Impressive. #FIFAWWC pic.twitter.com/vcLdp1zGRJ — OptaJoe (@OptaJoe) June 8, 2019