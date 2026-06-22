Piala Indonesia Dihapus, League Cup Hadir dengan Format Serba Baru
jpnn.com, JAKARTA - Turnamen yang selama ini dikenal dengan nama Piala Indonesia akan kembali digelar dalam wajah baru bernama League Cup. Format dan aturan juga dipastikan berbeda.
Jika Piala Indonesia dahulu membuka peluang bagi klub dari berbagai level kompetisi, League Cup akan tampil lebih eksklusif.
Hanya klub-klub dari Super League dan Championship yang mendapat tiket untuk bersaing dalam ajang yang digagas I.League tersebut.
Tak hanya berganti nama, pengelolaan kompetisi juga berubah total.
League Cup tidak lagi berada di bawah kendali PSSI seperti Piala Indonesia, melainkan menjadi turnamen resmi yang dikelola langsung oleh I.League sebagai operator kompetisi profesional nasional.
Direktur Kompetisi I.League, Asep Saputra, mengungkapkan konsep turnamen masih terus dimatangkan.
Namun, kepastian soal peserta sudah ditetapkan, yakni hanya melibatkan klub dari dua kasta tertinggi sepak bola Indonesia.
"Ini berbeda dengan Piala Indonesia yang berada di bawah PSSI. League Cup merupakan turnamen baru yang sedang kami siapkan dan pesertanya hanya berasal dari Super League serta Championship," ujar Asep.
Piala Indonesia dipastikan berganti nama menjadi League Cup. Turnamen ini akan diikuti oleh klub-klub Super League dan Championship.
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