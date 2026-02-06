Piala Italia: Atalanta Melaju ke Semifinal Seusai Menaklukkan Juventus

jpnn.com - JAKARTA - Atalanta menaklukkan Juventus 3-0 perempat final Piala Italia di Stadion Gewiss, Bergamo, Kamis waktu setempat.

Kemenangan ini membuat Atalanta memastikan satu tempat di semifinal Piala Italia yang rencananya berlangsung dua leg pada awal Maret dan akhir April mendatang.

Catatan Coppa Italia, Atalanta meraih kemenangan atas Juventus berkat gol dari Gianluca Scamacca, Kamaldeen Sulemana dan Mario Pasalic.

Juventus sebenarnya mengambil inisiatif menyerang terlebih dahulu dan sempat memberikan ancaman melalui tembakan Francisco Conceicao yang masih dapat diselamatkan kiper Lazio Marco Carnesecchi.

Selanjutnya, giliran Manuel Locatelli yang menciptakan peluang untuk Juventus, namun tembakannya masih melambung di atas mistar gawang Lazio.

Meski sempat tertekan, Atalanta dapat unggul terlebih dahulu pada menit 27 melalui tendangan penalti Gianluca Scamacca yang berhasil menaklukkan kiper Juventus Mattia Perin sehingga skor berubah menjadi 1-0.

Juventus berusaha untuk menyamakan kedudukan dan sempat memiliki peluang lewat sundulan Gleison Bremer yang melebar dari gawang Lazio.

Memasuki babak kedua, Juventus kembali memperagakan permainan menyerang dan memiliki peluang lewat tembakan Weston McKennie yang melebar dari gawang.