menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Sepak Bola » Piala Kemerdekaan: Bukan Trofi yang Dikejar, Ini Target Pelatih Timnas U-17 Nova Arianto

Piala Kemerdekaan: Bukan Trofi yang Dikejar, Ini Target Pelatih Timnas U-17 Nova Arianto

Piala Kemerdekaan: Bukan Trofi yang Dikejar, Ini Target Pelatih Timnas U-17 Nova Arianto
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Pelatih Timnas U-17 Indonesia Nova Arianto. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com - Pelatih Timnas U-17 Indonesia Nova Arianto berbicara soal target di Piala Kemerdekaan 2025.

Bukan trofi yang dikejar, Nova ingin anak asuhnya lebih berkembang dan mendapat pengalaman internasional.

Target Timnas U-17 di Piala Kemerdekaan 2025

Nova menegaskan dirinya tidak memberikan beban juara kepada para pemain di turnamen ini.

Baca Juga:

"Kalau target secara pribadi, saya tidak memberikan target apa pun kepada pemain."

"Saya ingin mereka berkembang dan mendapatkan pengalaman luar biasa karena level lawan sangat berbeda dibanding AFF atau Piala Asia," ucap Nova.

Lawan Berat Menanti Garuda Muda

Turnamen ini akan menjadi ujian bagi Timnas U-17. Mereka akan menghadapi tiga tim undangan dengan reputasi kelas dunia, yakni Mali, Uzbekistan, dan Tajikistan.

Baca Juga:

"Mali adalah runner-up Piala Dunia U-17 sebelumnya, Uzbekistan juara Piala Asia, dan Tajikistan lolos 16 besar. Ini akan sangat membantu kami," tambah Nova.

Kendala Pemain Diaspora

Nova juga memanggil sejumlah pemain diaspora. Awalnya ada sembilan nama, tetapi kini hanya empat yang bisa tampil di Piala Kemerdekaan 2025.

Pelatih Timnas U-17 Indonesia Nova Arianto berbicara soal target di Piala Kemerdekaan 2025.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI