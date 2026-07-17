Piala Presiden 2026: Adam Alis Ungkap Fokus Utama Persib Bandung
jpnn.com - JAKARTA - Persib Bandung siap tempur di Piala Presiden 2026.
Persib Bandung sebagai tuan rumah Grup A Piala Presiden 2026 akan menggunakan stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung.
Persib tergabung bersama Arema FC, DPMM (Brunei Darussalam), serta Tampines Rovers (Singapura).
Maung Bandung pada laga pertama akan menghadapi Arema FC (25/7), lalu ditantang DPMM pada Selasa (28/7).
Tiga hari berselang Teja Paku Alam serta kolega harus berhadapan dengan Tampines Rovers.
Gelandang Persib Bandung Adam Alis mengatakan timnya siap menghadapi Piala Presiden 2026 yang digelar pada akhir Juli 2026 ini.
Menurut Adam, timnya telah menjalani sesi latihan lima kali dengan intensitas yang baik.
Dia menambahkan bahwa proses adaptasi serta chemistry antarpemain menunjukkan progres positif dari hari ke hari.
Adam Alis menegaskan bahwa Persib Bandung sudah sangat siap menghadapi Piala Presiden 2026
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Persib Bandung Sudah Berusaha Mati-matian, Mengapa Frans Putros Tetap Pergi?
- Alasan Persib Memperpanjang Kontrak Julio Cesar, Ternyata
- Pernyataan Pelatih Persib Menjelang Turnamen Pramusim Piala Presiden 2026
- Persib Bandung & Frans Putros Resmi Mengakhiri Kerja Sama
- Tak Temui Kesepakatan, Persib Bandung Lepas Pemain Piala Dunia
- Dampak Positif Kehadiran Gakuto Notsuda di Persib