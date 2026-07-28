Piala Presiden 2026: Awal Positif Persebaya Belum Membuat Risto Mitrevski Tenang
jpnn.com - Persebaya Surabaya memetik hasil positif pada laga perdana Grup B Piala Presiden 2026 setelah menundukkan Persija Jakarta dengan skor 1-0, Minggu (26/7/2026).
Namun, bek Persebaya Risto Mitrevski menilai timnya masih jauh dari performa terbaik.
Pemain asal Makedonia Utara itu mengatakan Persebaya masih berada dalam tahap membangun kekompakan setelah baru menjalani persiapan pramusim selama beberapa pekan.
"Tentu kami senang bisa meraih kemenangan sekaligus mencatat clean sheet, tetapi ini baru awal."
"Kami baru memulai persiapan sekitar tiga pekan lalu dan pertandingan ini menjadi langkah berikutnya dalam proses membangun tim yang lebih solid," jelasnya.
Persebaya memastikan tiga poin berkat gol bunuh diri pemain Persija Radovan Pankov pada menit ke-64.
Gol itu bermula dari tekanan tinggi yang dilakukan Alex Martins hingga memaksa lini belakang Macan Kemayoran melakukan kesalahan.
Kekompakan Tim Jadi Kunci
Risto menilai kemenangan atas Persija lahir dari kerja sama seluruh pemain yang mampu menjalankan tugasnya dengan disiplin sepanjang pertandingan.
Persebaya sukses mengalahkan Persija di Piala Presiden 2026. Namun, Risto Mitrevski justru menilai Green Force masih memiliki pekerjaan rumah.
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