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Piala Presiden 2026: Gol Tunggal Uilliam Barros Bawa Persib Tekuk Arema FC 1-0

Piala Presiden 2026: Gol Tunggal Uilliam Barros Bawa Persib Tekuk Arema FC 1-0
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Suasana pertandingan babak penyisihan Grup A antara Persib Bandung melawan Arema FC di Stadion Si Jalak Harupat, Soreang, Kabupaten Bandung, Sabtu (25/7/2026). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com, BANDUNG - Gol tunggal Uilliam Barros membawa Persib Bandung meraih kemenangan atas Arema FC dengan skor 1-0 pada pertandingan fase Grup A Piala Presiden 2026 di Stadion Si Jalak Harupat, Soreang, Kabupaten Bandung, Sabtu (25/7/2026) malam.

Kemenangan tersebut membuat Persib memimpin klasemen sementara Grup A dengan raihan tiga poin, unggul atas DPMM FC dan Tampines Rovers yang sebelumnya bermain imbang 2-2.

Pada pertandingan ini, pelatih Persib Igor Tolic langsung menurunkan sejumlah pemain anyar sebagai starter, yakni Gabriel Mutombo, Balsa Sekulic, Luka Menalo, dan Ikhwan Ali Tanamal.

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Tim tamu sempat memberikan tekanan pada awal pertandingan. Namun, Persib perlahan mampu keluar dari tekanan dan mulai menguasai jalannya pertandingan.

Maung Bandung memecah kebuntuan pada menit ke-23 melalui Uilliam Barros. 

Gol bermula dari kerja sama Balsa Sekulic dan Berguinho yang mengalirkan bola ke dalam kotak penalti sebelum diselesaikan Barros untuk membawa Maung Bandung unggul 1-0.

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Setelah gol tersebut, pertandingan berlangsung semakin sengit. Bek Persib Gabriel Mutombo sempat menerima kartu kuning akibat pelanggaran yang dilakukannya.

Meski kedua tim berusaha menciptakan peluang tambahan, skor 1-0 untuk keunggulan Persib bertahan hingga turun minum.

Persib Bandung memuncaki klasemen Grup A Piala Presiden 2026 seusai mengalahkan Arema FC di laga perdana.

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