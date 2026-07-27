Piala Presiden 2026: Igor Tolic Akui Persib Bandung Belum Mengenal DPMM FC

jpnn.com - Pelatih Persib Bandung Igor Tolic mengaku masih buta kekuatan calon lawannya, DPMM FC, yang akan dihadapi pada pertandingan kedua Grup A Piala Presiden 2026.

Pertandingan kedua fase grup itu akan digelar di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Selasa (28/7/2026) malam.

Pada pertandingan perdana, Persib meraih tiga poin setelah menang tipis 1-0 atas Arema FC. Sementara itu, DPMM FC bermain imbang 2-2 melawan Tampines Rovers.

Igor mengatakan ini akan menjadi pertemuan pertama Persib dengan klub asal Brunei Darussalam tersebut. Karena itu, dia belum banyak mengetahui kekuatan lawannya.

Meski begitu, dua gol yang dicetak DPMM pada laga sebelumnya menjadi bukti bahwa mereka layak diwaspadai.

"Kami akan menilai kondisi tim, siapa yang sehat dan siapa yang tidak sehat. Kemudian, kami akan menonton pertandingan lawan berikutnya," kata Igor di Bandung, Senin (27/7).

Juru taktik asal Kroasia itu menjelaskan, dirinya bersama jajaran pelatih akan mempelajari rekaman pertandingan DPMM untuk mengetahui karakter permainan lawan.

Dengan waktu persiapan yang terbatas, cara tersebut diharapkan bisa memberikan gambaran mengenai strategi, kelebihan, dan kelemahan tim asuhan Jamie McAllister