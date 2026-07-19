Piala Presiden 2026: Igor Tolic Beri Tantangan Khusus untuk Pemain Baru Persib Bandung

jpnn.com - Piala Presiden 2026 ternyata memiliki arti lebih besar bagi Persib Bandung daripada sekadar mengejar hasil di lapangan.

Pelatih Persib Igor Tolic melihat turnamen pramusim tersebut sebagai kesempatan emas untuk mempercepat proses pembentukan tim sebelum kompetisi resmi dimulai.

Menurut pelatih asal Kroasia itu, kehadiran banyak wajah baru membuat skuad Maung Bandung membutuhkan pertandingan kompetitif agar proses adaptasi berjalan lebih cepat.

Karena itu, setiap laga di Piala Presiden 2026 akan dimanfaatkan semaksimal mungkin.

"Target utama kami bukan hanya memainkan pertandingan. Saya ingin melihat perkembangan tim, terutama dari sisi komunikasi antarpemain," ujar mantan asisten Bojan Hodak itu.

Di Piala Presiden 2026, Persib tergabung di Grup A bersama Arema FC, DPMM FC, dan Tampines Rovers. Seluruh pertandingan akan berlangsung di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, mulai 25 Juli mendatang.

Bagi Tolic, tiga pertandingan tersebut akan menjadi gambaran awal mengenai kesiapan skuadnya. Dia ingin para pemain anyar mulai memahami identitas klub, termasuk atmosfer pertandingan yang selalu mengiringi Persib.

"Saya berharap para pemain baru bisa merasakan langsung seperti apa klub ini, bagaimana atmosfer stadionnya, dan besarnya dukungan suporter. Pengalaman seperti itu penting agar mereka cepat menyatu dengan tim," tuturnya.