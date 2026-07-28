menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Sepak Bola » Piala Presiden 2026: Meski Kalah, DPMM FC Bikin Persib Frustrasi

Piala Presiden 2026: Meski Kalah, DPMM FC Bikin Persib Frustrasi

Piala Presiden 2026: Meski Kalah, DPMM FC Bikin Persib Frustrasi
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Pelatih DPMM FC Jamie McAllister saat konferensi pers pascalaga Piala Presiden 2026 di Stadion Si Jalak Harupat, Soreang, Kabupaten Bandung, Selasa (28/7/2026). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com, BANDUNG - DPMM FC gagal meraih kemenangan atas Persib Bandung di laga kedua fase Grup A Piala Presiden 2026.

Tim asal Brunei Darussalam itu menelan kekalahan 0-1, setelah bola liar tendangan penalti pemain Persib, Balsa Sekulic berhasil dicetak menjadi gol.

Meski begitu, DPMM FC bisa mencetak satu gol, namun Dalberto Luan Beto dinyatakan terjebak offside.

Baca Juga:

Pelatih DPMM FC Jamie McAllister mengatakan senang atas performa anak asuhnya meskipun harus menyerah di akhir laga.

"Saya sangat senang dengan penampilan tim. Menurut saya, ini adalah pertandingan yang sangat bagus. Kami menghadapi tim yang sangat berkualitas, yang dalam beberapa tahun terakhir selalu menjadi salah satu tim papan atas di liga," kata Jamie dalam konferensi pers pascalaga, Selasa (28/7/2026).

Menurut Jamie, para pemain DPMM FC tampil dengan disiplin dan terorganisir.

Baca Juga:

Hasilnya terbukti, di babak pertama Persib terkurung tidak bisa mengembangkan permainan.

"Ini merupakan ujian yang sangat baik bagi kami malam ini. Saya rasa kami tampil sangat terorganisir. Penguasaan bola kami mampu membuat mereka frustrasi, dan kami berhasil mengendalikan jalannya pertandingan," tutur Jamie.

DPMM FC harus menyerah 0-1 atas Persib Bandung dalam laga kedua fase Grup A Piala Presiden 2026. Pelatih singgung kedisiplinan tim.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI