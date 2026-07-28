Piala Presiden 2026: Meski Kalah, DPMM FC Bikin Persib Frustrasi
jpnn.com, BANDUNG - DPMM FC gagal meraih kemenangan atas Persib Bandung di laga kedua fase Grup A Piala Presiden 2026.
Tim asal Brunei Darussalam itu menelan kekalahan 0-1, setelah bola liar tendangan penalti pemain Persib, Balsa Sekulic berhasil dicetak menjadi gol.
Meski begitu, DPMM FC bisa mencetak satu gol, namun Dalberto Luan Beto dinyatakan terjebak offside.
Pelatih DPMM FC Jamie McAllister mengatakan senang atas performa anak asuhnya meskipun harus menyerah di akhir laga.
"Saya sangat senang dengan penampilan tim. Menurut saya, ini adalah pertandingan yang sangat bagus. Kami menghadapi tim yang sangat berkualitas, yang dalam beberapa tahun terakhir selalu menjadi salah satu tim papan atas di liga," kata Jamie dalam konferensi pers pascalaga, Selasa (28/7/2026).
Menurut Jamie, para pemain DPMM FC tampil dengan disiplin dan terorganisir.
Hasilnya terbukti, di babak pertama Persib terkurung tidak bisa mengembangkan permainan.
"Ini merupakan ujian yang sangat baik bagi kami malam ini. Saya rasa kami tampil sangat terorganisir. Penguasaan bola kami mampu membuat mereka frustrasi, dan kami berhasil mengendalikan jalannya pertandingan," tutur Jamie.
DPMM FC harus menyerah 0-1 atas Persib Bandung dalam laga kedua fase Grup A Piala Presiden 2026. Pelatih singgung kedisiplinan tim.
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