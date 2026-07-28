Piala Presiden 2026: Pelatih DPMM FC Akui Persib Bukan Lawan Sembarangan, tetapi

jpnn.com - DPMM FC memaksimalkan masa pemulihan untuk mempersiapkan diri menghadapi Persib Bandung pada laga Grup A Piala Presiden 2026.

Pelatih Jamie McAllister memastikan anak asuhnya makin siap menatap duel yang akan digelar di Stadion Si Jalak Harupat, Soreang, Kabupaten Bandung, Selasa (28/7/2026) malam.

Menurut Jamie, pertandingan sebelumnya menjadi ujian kompetitif pertama bagi timnya sehingga para pemain membutuhkan waktu untuk memulihkan kondisi fisik.

"Ya, kami telah melakukan pemulihan (recovery) selama dua hari terakhir. Pertandingan di hari Sabtu lalu adalah pertandingan kompetitif pertama untuk tim, jadi para pemain telah bekerja keras," kata Jamie.

"Dua hari ini kami gunakan untuk pemulihan, dan tidur dengan benar untuk mempersiapkan diri menghadapi pertandingan besar melawan Persib," lanjutnya.

Juru taktik asal Skotlandia itu juga mengaku telah mempelajari permainan Persib. Bersama staf pelatihnya, dia menyaksikan pertandingan Maung Bandung melawan Arema FC untuk menganalisis kekuatan calon lawan.

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Dari hasil pengamatan tersebut, Jamie menilai Persib merupakan tim yang memiliki kualitas tinggi. Meski menyadari pertandingan nanti tidak akan berjalan mudah, dia menegaskan DPMM FC justru antusias menghadapi tantangan tersebut.

"Saya dan asisten saya menonton Persib melawan Arema setelah pertandingan kami."