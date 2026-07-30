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Piala Presiden 2026: Persebaya Masih Sempurna, Mengapa Bernardo Tavares Gelisah?

Piala Presiden 2026: Persebaya Masih Sempurna, Mengapa Bernardo Tavares Gelisah?
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Pemain Persebaya Surabaya saat menghadapi PSMS Medan pada laga kedua fase grup Piala Presiden 2026. Foto: Persebaya.

jpnn.com - Dua kemenangan beruntun membawa Persebaya Surabaya melangkah ke semifinal Piala Presiden 2026.

Namun, hasil positif itu ternyata belum cukup membuat pelatih Bernardo Tavares merasa tenang.

Juru taktik asal Portugal tersebut justru melihat masih banyak pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan.

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Green Force memastikan tiket ke empat besar setelah mengalahkan PSMS Medan 1-0 pada laga kedua Grup B di Stadion Gelora Bung Tomo, Rabu (29/7/2026).

Satu-satunya gol dalam pertandingan itu dicetak Yuran Fernandes lewat sundulan pada pengujung babak pertama.

Rotasi Jadi Prioritas

Bernardo Tavares mengungkapkan laga melawan PSMS bukan hanya soal mengejar kemenangan. Dia juga memanfaatkan pertandingan untuk memberi kesempatan tampil kepada pemain yang sebelumnya minim menit bermain.

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"Pertandingan ini sangat penting karena memberi kesempatan bermain kepada lebih banyak pemain. Kami melakukan rotasi agar semua pemain mendapatkan menit bermain sekaligus menjaga kondisi mereka," ujar Tavares.

Permainan Belum Konsisten

Meski puas dengan hasil akhir, Tavares menilai performa Persebaya belum sepenuhnya sesuai harapan. Menurutnya, Green Force sempat tampil dominan, tetapi belum mampu menjaga ritme permainan hingga laga berakhir.

Dua kemenangan beruntun membawa Persebaya Surabaya melangkah ke semifinal Piala Presiden 2026.

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