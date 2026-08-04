Piala Presiden 2026: Persib Melaju ke Final, Igor Tolic Berharap Para Pemain Tetap Sehat

jpnn.com - BANDUNG - Persib Bandung melaju ke final Piala Presiden 2026 setelah mengalahkan Persija Jakarta 2-1 pada laga semifinal di Stadion I Wayan Dipta, Bali, Selasa (4/8).

Gol Persib dicetak Uilliam Barros menit ke-23, dan Balsa Sekulic melalui tendangan penalti menit 27.

Sementara itu, Persija Jakarta baru bisa memperkecil kedudukan pada menit ke-86 melalui Kwon Chang-hoon.

Bagi Persib, ini menjadi final kedua Piala Presiden setelah terakhir kali mereka sampai ke puncak pada 2015.

Persib bahkan kala itu menjadi juara Piala Presiden edisi pertama.

Pelatih Persib Bandung Igor Tolic menilai para pemainnya malam ini berhasil bermain dengan baik meskipun dilanda kelelahan hebat.

"Mengenai pertandingan, pada babak pertama Persib bermain sangat baik, di babak kedua semua pemain mulai kelelahan. Persija bermain habis-habisan," kata Igor dalam konferensi pers pascapertandingan.

Pada babak pertama, dia mengakui anak asuhnya mampu membendung serangan Macan Kemayoran yang turun dengan skuad terbaiknya.