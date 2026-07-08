Piala Presiden 2026, Persib Tak Pasang Target Tinggi

jpnn.com - BANDUNG - Persib Bandung tidak memasang target tinggi pada perhelatan Piala Presiden 2026 yang akan digelar 25 Juli hingga 7 Agustus 2026.

Pelatih Kepala Persib Bandund Igor Tolic memilih memanfaatkan turnamen pramusim itu sebagai ajang mematangkan tim, sebelum menghadapi jadwal padat kompetisi musim 2026/2027.

Bagi Igor, Piala Presiden lebih penting dijadikan sebagai sarana membangun kebugaran tim dan mempercepat proses adaptasi para pemain anyar sebelum memasuki kompetisi sesungguhnya.

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"Kami juga tidak memasang target khusus di Piala Presiden,” katanya di Bandung, Jawa Barat, Rabu (8/7).

“Turnamen ini akan kami manfaatkan sebagai bagian dari persiapan fisik sekaligus adaptasi pemain baru terhadap klub, Bobotoh, dan atmosfer sepak bola Bandung. Target utama kami adalah siap menghadapi ACL Two dan kompetisi lainnya," tambahnya.

Menurut Igor, sejak awal Persib telah berkomunikasi dengan panitia agar jadwal turnamen Piala Presiden bisa memberi ruang yang cukup bagi timnya untuk mempersiapkan diri.

"Semua kompetisi yang diikuti Persib saling berkaitan. Kami meminta kepada panitia Piala Presiden agar jadwal turnamen sedikit diundur sehingga tidak perlu dekat dengan awal persiapan musim,” katanya.

“Kami juga meminta agar jarak antar pertandingan minimal tiga hari dan syukurnya permintaan tersebut dipenuhi," tambahnya.