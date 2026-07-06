Piala Presiden 2026: Persib Vs Arema FC Jadi Laga Pembuka
jpnn.com - JAKARTA - Piala Presiden 2026 resmi dimulai pada Sabtu 25 Juli 2026. Piala Presiden 2026 langsung menyuguhkan duel klasik Persib Bandung vs Arema FC.
Duel panas itu dipilih menjadi pertandingan pembuka turnamen pramusim bergengsi tersebut di Stadion Si Jalak Harupat, Soreang, Kabupaten Bandung, Sabtu (25/7/2026) pukul 19.30 WIB.
Panitia penyelenggara sengaja membuka Piala Presiden 2026 dengan bentrokan dua tim besar Indonesia demi menghadirkan atmosfer kompetitif sejak awal turnamen.
Pertandingan Persib kontra Arema diyakini bakal menjadi magnet utama sekaligus mengawali persaingan delapan peserta memperebutkan gelar juara.
Ketua Organizing Committee (OC) Piala Presiden 2026 Tsamara Amany mengatakan laga Persib melawan Arema dipilih sebagai pembuka karena diyakini mampu menghadirkan tontonan berkualitas.
"Pembukaan akan berlangsung pada Sabtu 25 Juli di Bandung, mempertemukan Persib melawan Arema. Kickoff pertandingan jam 19.30 WIB. Yang jelas, kami akan tampilkan tontonan berkualitas dan berkelas," kata Tsamara Amany di Jakarta, Senin (6/7).
Turnamen pramusim edisi tahun ini diikuti delapan klub, terdiri dari lima wakil Indonesia dan tiga tim undangan dari luar negeri. Para peserta dibagi ke dalam dua grup.
Adapun Grup A yang dihuni Persib Bandung, Arema FC, DPMM FC dari Brunei Darussalam, dan Tampines Rovers asal Singapura, akan memainkan seluruh pertandingan di Stadion Si Jalak Harupat.
Piala Presiden 2026 akan dimulai Sabtu 25 Juli 2026. Duel Persib Bandung vs Arema FC menjadi pembuka.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Oxford United tak Ikut Piala Presiden 2026, Erick Thohir Beri Penjelasan Begini
- Dapat Tawaran Bernilai Sangat Tinggi, Persib Lepas Andrew Jung
- Beckham Putra Bikin Luka Menalo Mengubah Keputusan Besar di Persib Bandung
- Arema FC Rekrut Alfeandra Dewangga Dari Persib Bandung
- Piala Presiden 2026 Jadi Kesempatan Zahaby Gholy Mencuri Hati Shin Tae Yong
- Piala Presiden 2026 Jadi Awal Shin Tae Yong Membangun Fondasi Persija Jakarta