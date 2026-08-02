Piala Presiden 2026 Persib vs Persija, Gabriel Mutombo Bicara Soal Harga Diri
jpnn.com - Duel El Clasico Indonesia antara Persib Bandung vs Persija Jakarta bakal tersaji pada semifinal Piala Presiden 2026.
Venue pertandingan masih belum ditentukan meski laga dijadwalkan berlangsung pada Selasa (4/8/2026).
Bek tengah Persib Gabriel Mutombo mengatakan dirinya memahami betapa pentingnya kemenangan atas Persija.
Duel sarat gengsi itu selalu menjadi perhatian publik dalam berbagai turnamen, termasuk Piala Presiden.
Menurutnya, dia dan rekan-rekannya harus bekerja maksimal demi meraih kemenangan sekaligus mengamankan tiket ke partai final.
"Saya tahu di sini Persija lawan Persib itu pertandingan besar. Ini seperti derbi, jadi kami harus memberikan yang maksimal untuk memenangi pertandinan ini," kata Mutombo ditemui seusai latihan di lapangan pendamping Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Minggu (2/8/2026).
Meski hanya berstatus turnamen pramusim, pesepak bola asal Prancis itu tetap memandang serius laga semifinal nanti. Persib sebagai juara bertahan Liga 1 harus tetap menjaga mentalitas juara di setiap pertandingan.
"Ini memang pramusim, tetapi kami harus menjaga mentalitas sebagai pemenang. Anda harus menang dan Anda ingin memenangkan setiap pertandingan, jadi tentu kami harus memenangkan pertandingan ini," pungkas eks penggawa Ratchaburi FC tersebut. (mcr27/jpnn)
Bek tengah Gabriel Mutombo menyinggung mentalitas timnya sebagai juara Liga 1 menjelang laga semifinal melawan Persija Jakarta.
Redaktur : Dhiya Muhammad El-Labib
Reporter : Nur Fidhiah Sabrina
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