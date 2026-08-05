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Piala Presiden 2026: STY Fokus Pemulihan Fisik Pemain Menjelang Laga Persija vs Arema FC

Piala Presiden 2026: STY Fokus Pemulihan Fisik Pemain Menjelang Laga Persija vs Arema FC
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Pelatih Persija Jakarta, Shin Tae-yong saat memimpin anak asuhannya bermain melawan Persib Bandung pada semifinal Piala Presiden 2026 di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar. Foto: Dokumentasi Persija

jpnn.com, JAKARTA - Persija Jakarta tengah fokus pada pemulihan kondisi menjelang laga perebutan tempat ketiga Piala Presiden 2026 melawan Arema FC.

Pelatih Persija, Shin Tae-yong menyebut anak asuhannya hanya punya waktu satu hari untuk persiapan melawan Singo Edan.

Untuk itu juru taktik kelahiran 11 Oktober 1970 tersebut mengirimkan sinyal akan melakukan rotasi terhadap susunan pemain.

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“Mengenai hal yang harus dibenahi, saat ini kondisi skuad utama dan kondisi fisik terbaik kami baru sekitar 30 sampai 40 persen saja," ujar manajer berakronim STY itu.

Persija Jakarta harus puas melakoni laga perebutan tempat ketiga seusai kalah 1-2 dari Persib Bandung.

Nantinya Rio Fahmi dan kolega akan jumpa Arema FC yang di laga sebelumnya menyerah 0-1 melawan Persebaya Surabaya.

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Menarik ditunggu laga perebutan tempat ketiga Piala Presiden 2026 antara Persija Jakarta melawan Arema FC.

Rencananya laga akan digelar di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Kamis (6/8) mulai pukul 15.30 sore WIB.

Persija Jakarta tengah fokus pada pemulihan kondisi menjelang laga perebutan tempat ketiga Piala Presiden 2026 melawan Arema FC.

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